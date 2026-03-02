В Тобольске провалился эксперимент, основанный на доверии к пассажирам

В Тобольске провалился эксперимент, основанный на доверии к пассажирам, сообщили Накануне.RU в Главном управлении строительства Тюменской области.

В автобусах на маршруте №107 на несколько недель полностью отказались от проверок билетов. И как только исчез контроль, "исчезли" и пассажиры, но только на бумаге. Пассажиропоток по отчетам упал на 19,4 %. Предприятие недополучило только на одном маршруте 114 264 рубля.

"Честность - это не отсутствие контроля. Честность - это когда поступаешь правильно, даже если за тобой никто не смотрит. Помните, что каждый оплаченный билет - это ваш вклад в жизнь и развитие Тобольска. Давайте будем честными перед самими собой и друг другом", - обратились к пассажирам в Тобольском ПАТП по итогу эксперимента.