Генконсульство России в Дубае готово помочь россиянам "сиротам и социофобам без друзей"

Генеральное консульство России в Дубае выпустило памятку для российских туристов, в которой в необычной манере обозначен алгоритм действий при выселении из отеля, на это обратил внимание "Коммерсант".

Гражданам рекомендуют связаться с туроператором или – в случае самостоятельного путешествия – напрямую попробовать договориться с отелем о продлении проживания.

"Крайний случай. Если вы сирота и социофоб без друзей и знакомых (эта фраза в посте зачеркнута) просто не имеете финансовой возможности оплатить дальнейшее проживание в любом отеле, а отель не соглашается предоставлять номер бесплатно, пишите нам на почту. Будем искать варианты у волонтеров по размещению в спартанских условиях", - говорится в памятке.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторых туристов начали выселять из отелей в Дубае и Шардже, люди оказались на улице, где сейчас небезопасно (обстрелы и атаки беспилотников). При этом Департамент экономики и туризма эмирата Дубай дал рекомендации, но не распоряжения для отельеров, чтобы те не выселяли туристов, которым некуда идти и лететь.