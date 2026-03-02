В Первоуральске закрылся старейший трубопрокатный цех ПНТЗ

Первоуральский новотрубный завод закрыл Трубопрокатный цех №1, прослуживший 90 лет. Причиной тому стала динамика спроса на трубную продукцию. Цех производил продукцию для нефтегазовой отрасли, машиностроения, энергетики, химической промышленности и строительства.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу предприятия, производственная программа ПНТЗ была скорректирована из-за общей ситуации в отрасли. Часть продукции стала не востребована, а потому было принято решение приостановить некоторые агрегаты, отвечавшие за нее.

Городские и свердловские власти были об этом проинформированы, а сотрудников цеха перераспределят между площадками компании в Первоуральске и региона. Им будут предложены места на других участках, бесплатное переобучение по программам корпоративного университета, а также сохранение социальных гарантий.

В ПНТЗ также подчеркнули, что корректировки не приведут к реорганизации бизнеса и переходу компании на единую акцию.