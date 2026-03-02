Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске отказываются от показаний

Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске все еще отказываются от показаний.

"Они по 51-й пока молчат", - сообщил РИА Новости источник.

Конституция РФ в статье 51 дает гражданам право отказаться от дачи показаний против себя, своего супруга и близких родственников.

Девочка пропала 24 февраля. Утром она ушла выгуливать собаку и домой не вернулась. Позже стало известно, что ребенка нашли в квартире одного из домов вместе с мужчиной 1983 г.р. - местным жителем, который ранее был судим за хранение наркотиков в крупном размере. По данным СМИ, он прятал девочку у своей сожительницы. Оба отправлены под арест на два месяца.