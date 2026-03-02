Рост цен на медицинские услуги вдвое превысил инфляцию - исследование

Рост цен на медицинские услуги в России в 2025 году в полтора-два раза превысил инфляцию. Только в двух регионах – Чечне и Чукотке – цены на медуслуги вообще не выросли, говорится в исследовании консалтинговой компании Eqiva.

Почти во всех регионах медуслуги вошли в топ-10 отраслей по масштабу роста цен. "Удорожание медоборудования и медизделий, дефицит квалифицированных кадров и необходимость увеличивать ФОТ, изменение налогового законодательства, инвестиции в модернизацию — всё это повышает затраты медорганизаций и неизбежно отражается на стоимости услуг", - отмечают эксперты.

Драйверами роста затрат медиков стали расходные материалы и инструменты (+16% в стоимости), обслуживание оборудования (+14%), аренда помещений (+11%), фонд оплаты труда (+10%).

Больше всего подорожали стоматология, УЗИ-диагностика, анализы крови.

Хотя в среднем по УрФО инфляция в медуслугах выросла на 10,6%, Курганская область – один из регионов округа – стала лидером роста цен: здесь медицинские услуги подорожали за год на 22,8%. Также более 20% прибавили услуги в Тверской и Кировской областях.