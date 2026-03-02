В Перми перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в поджоге четырех автомобилей

В Перми перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователем следственного отдела по Мотовилихинскому району города Пермь регионального управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Следствием установлено, что 31 октября 2025 года в ночное время обвиняемый на почве ревности совершил поджог автомобиля знакомой во дворе одного из домов Мотовилихнского района. В результате пожара четыре автомобиля были полностью уничтожены огнем, еще два – получили повреждения. Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей.

Личность обвиняемого установлена оперативниками уголовного розыска.

Фигурант полностью признал вину и возместил потерпевшим причиненный ущерб. В ходе расследования уголовного дела проведены химическая, дактилоскопическая, трасологическая и товароведческая судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.