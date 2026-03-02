Катар заявил об остановке крупнейшего в мире производства СПГ из-за атаки Ирана

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о приостановке производства СПГ на заводе Ras Laffan из-за атаки Ирана. Ранее стало известно об атаке двух иранских беспилотников на энергетический объект, принадлежащий катарскому газовому гиганту, пишет арабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат".

QatarEnergy (ранее Qatar Petroleum) — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), ему, по разным оценкам, принадлежит 20-25% мирового рынка СПГ. А производство в Рас-Лаффане является одним из крупнейших в мире.

На фоне этих новостей цена газа на европейских торгах превысила $500 за 1 тыс. кубометров.