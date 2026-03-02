Мошенники имитируют службы поддержки Emirates, Qatar и Etihad

В России появилась новая схема обмана на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Преступники притворяются сотрудниками крупных авиакомпаний - Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways. Они обещают помочь людям улететь домой спецрейсами, но на самом деле крадут деньги и личные данные. О новой угрозе предупредила Евгения Лазарева, руководитель платформы "Мошеловка", сообщает "КП".

Злоумышленники звонят гражданам и предлагают забронировать место на "резервном борту". Под этим предлогом они выманивают номера банковских карт и паспортные данные. Лазарева пояснила: мошенники специально используют панику, чтобы обмануть россиян, которые хотят поскорее покинуть опасный регион. Эксперты просят россиян не доверять таким звонкам. Всю информацию о рейсах нужно проверять только на официальных сайтах авиакомпаний.

Как сообщалось ранее, из Абу-Даби в Шереметьево вылетел первый за двое суток рейс, который долго откладывали из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, авиасообщение между ОАЭ и Россией все еще не восстановилось полностью.