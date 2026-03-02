Греция отправила на Кипр фрегаты и истребители после ударов беспилотников

Греция на фоне ударов по британским военным базам на Кипре направляет к острову два фрегата ВМС и два истребителя F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В кипрском аэропорту Пафос объявлена эвакуация после того, как были сбиты два беспилотника, летящих в сторону республики. Посетителей и сотрудников уводят в безопасные локации, воздушная гавань приостановила работу. Shot пишет, что власти решают вопрос об эвакуации ближайших населенных пунктов Тими и Мандрия.

Напомним, ночью на Кипре была атакована британская авиабаза Акротири. Речь идет о БПЛА, запущенных Ираном. В результате удара жертв нет, но был нанесен "незначительный ущерб", заявили в Минобороны Великобритании.