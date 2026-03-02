ПВО Кувейта? США потеряли три истребителя F-15

Американское Центральное командование подтвердило потерю трех истребителей F-15E Strike Eagle в воздушном пространстве Кувейта.

Не исключается, что это результат "дружественного огня". Согласно сообщению Пентагона, кувейтские ПВО ошибочно сбили американские самолеты. Это произошло, когда они пытались отразить атаку иранских ракет и дронов, приняв F-15 за самолеты противника. Сообщается, что все шесть членов экипажей истребителей катапультировались. Проводится официальное расследование.

Блогер Юрий Подоляка иронично комментирует инцидент.

"Браво ПВО Кувейта - вы лучшие. Отличное взаимодействие "партнеров", которые являются американскими союзниками уже лет пятьдесят, если не больше. Правда, иранцы оспаривают у кувейтцев эти "трофеи". Но в конечном итоге не так и важно, кто сбил. Важно, что... круто!" - написал блогер.

Всего при ответных ударах Ирана по базам США на Ближнем Востоке погибли и были ранены более 500 американских военных, заявил накануне Корпус стражей исламской революции. А экс-кандидат в президенты США Камала Харрис уже набросилась на президента США Дональда Трампа, сказав, что он втянул США в войну, которой американцы не желают.

Ранее Трамп заявлял, что при нем американские военные больше не будут погибать в разных странах мира, участвуя в сомнительных военных конфликтах, которые начинали предыдущие президенты США.