В Московской области судят мужчину за перевозку 18 слитков золота

Перед судом предстанет мужчина, который перевозил золотые слитки стоимостью 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов Московской области.

Следователи выяснили, что обвиняемый и его сообщники заранее продумали преступную схему. Они купили сырье в неизвестном месте и сами изготовили 18 золотых слитков. Теперь мужчину обвиняют в незаконном обороте драгоценных металлов в составе организованной группы.

Полицейские пресекли деятельность преступников во время перевозки груза. Инспекторы ДПС остановили автомобиль подозреваемого для обычной проверки, но во время осмотра нашли и изъяли незаконное золото.

Следователи передали материалы уголовного дела в суд.