В екатеринбургской колонии осужденному вменили призывы к терроризму

Осужденный, отбывающий наказание в екатеринбургской колонии ИК-2, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему вменяют призывы к терроризму.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, операция проводилась во взаимодействии с УФСБ. Основанием стало постановление о возбуждении нового уголовного дела, вынесенное следственным подразделением ведомства.

Речь идет о статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Сразу после задержания фигурант был доставлен в следственный изолятор для проведения с ним процессуальных действий.

Напомним, недавно в Екатеринбурге освободившегося заключенного задержали за вовлечение в терроризм. Его "взяли" прямо на выходе из колонии.