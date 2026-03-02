В Челябинске оштрафуют мать, чей сын испортил памятник герою Великой Отечественной войны Овчинникову

На совещании у главы Челябинска Алексея Лошкина обсудили случай вандализма, когда подросток испортил стелу, посвященную герою Великой Отечественной войны, лётчику Евгению Овчинникову.

Благодаря бдительности горожанина, который попытался задержать юношу и сообщил в полицию, школьника быстро вычислили. С ним и его родителями провели профилактическую беседу.

На мать составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Вскоре комиссия по делам несовершеннолетних определит сумму штрафа, сообщает пресс-служба мэрии.