В Wildberries прокомментировали слух об объединении с ВТБ

В Wildberries опровергли информацию о возможном "объединении" компании с финансовой группой ВТБ.

Ранее информацию о скором слиянии компаний опубликовал Telegram-канал "Беспощадный пиарщик".

Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ по этому поводу опубликовала заявление: "Компания РВБ призывает журналистов и администраторов Telegram-каналов не верить вбросам и слухам и опровергает информацию о якобы объединении с ВТБ".

Рыночная капитализация ВТБ сейчас составляет порядка 450 млрд руб., у WB – примерно на 100 млрд руб. больше. Крупнейшим акционером группы ВТБ является Росимущество (почти 61% акционерного капитала).