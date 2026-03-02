200 единиц гладкоствольного оружия передано тюменским подразделениям в зону СВО

200 единиц гладкоствольного оружия передано тюменским подразделениям в зону СВО при содействии Росгвардии, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Военнослужащие территориального управления Росгвардии и сотрудники лицензионно-разрешительной работы предварительно отобрали исправное и соответствующее техническим характеристикам оружие, которое было изъято у владельцев за нарушение действующего законодательства и добровольно сдано жителями региона.

Многие тюменцы откликаются на предложение передать безвозмездно свой арсенал. Владельцы оформляли заявки в разделе "Передача оружия в зону проведения СВО" на сайте Росгвардии или лично обращались в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Бойцы, приехавшие в Тюмень получить помощь, поблагодарили росгвардейцев и тюменцев за оказанное содействие. Работа в данном направлении ведомством продолжается.