Двое фигурантов дела о теракте в "Крокусе" попросились на СВО

Фигуранты дела о теракте в "Крокус сити холле" Джабраил Аушев и Хусен Медов в последнем слове в суде попросили отправить их на СВО. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье.

По словам Аушева, таким образом он хочет доказать, что не имеет отношения к теракту. Медов отметил, что хочет "искупить свою вину кровью".

Гособвинение просит назначить обоим подсудимым пожизненное лишение свободы.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.