Более 80% родителей и учителей поддерживают запрет смартфонов на уроках

83% родителей и 86% учителей поддерживают запрет смартфонов на уроках. Такие результаты обнародовал сервис SuperJob.

Различия по возрасту и полу весьма незначительные, подавляющее большинство родителей и педагогов одобряют эту меру, причем четвертый год подряд цифры почти не меняются. Только 8% учителей и 9% родителей против. Они аргументируют это тем, что запретом не решить проблемы, нужно учить детей пользоваться гаджетами в целях образования. Те, кто за запрет, отмечают, что смартфоны только отвлекают от учебы.

Само наличие рядом смартфона, даже выключенного, мешает сосредоточению человека, показало ранее исследование американских ученых из Техасского университета в Остине. Они разделили участников эксперимента на три группы: с включенным телефоном, с выключенным телефоном и вообще без телефона. Те, кто были с включенным телефоном, решали задания хуже всего. Те, у кого телефона не было, решали лучше всех. То есть просто наличие рядом телефона снижает внимание.

Однако многие эксперты говорят, что фактически, хотя смартфоны на уроках и запрещены, отобрать их учитель не имеет права, закон не дает ему таких полномочий. А многие школьники имеют по два - один сдают, а второй оставляют.