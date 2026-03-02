СК возбудил дело после отравления борцов с "догхантерами" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после причинения тяжкого вреда здоровью жителя города, пытавшегося обезопасить домашних животных. Речь идет об отравлении борцов с так называемыми "догхантерами".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, житель уральской столицы, являющийся волонтером, проводил на улице уборку вещества, которое могло нанести вред животным. После уборки мужчина сам почувствовал себя плохо, ему потребовалась медицинская помощь.

Было также отмечено, что признаки ухудшения здоровья были и у других волонтеров, работавших вместе с пострадавшим. По ситуации СК возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Начато расследование. Сейчас проводится комплекс необходимых действий и экспертных исследований.