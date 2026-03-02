В Госдуме заявили о неоднозначных последствиях скачка цен на нефть на фоне ближневосточной войны

Хотя конфликт на Ближнем Востоке подхлестнет цены на нефть, в том числе и российскую, это не обязательно обернется для российской экономики плюсом, считают в Госдуме. Возникают риски переукрепления национальной валюты.

"Учитывая то, что цена на нефть пойдет вверх, это будет работать на укрепление рубля. Ну и расходы американского бюджета, очевидно, должны будут возрасти. Но в любом случае, рост цены на нефть, на газ, а это произойдет, уже движение пошло, будет работать на укрепление рубля", - цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Он выразил надежду на то, что ЦБ и правительство России предпримут соответствующие необходимые меры для сохранения устойчивости экономики.

О неоднозначности событий для российской экономики также заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.

"Давно прогнозировалось, что если такие события наступят, цена на нефть будет порядка 100–200 долларов за баррель. С этой точки зрения, казалось бы, Россия — в выгодном положении, потому что мир будет заинтересован активнее покупать и у России. Но как будет на самом деле — сложно сказать, потому что Соединённые Штаты, взяв достаточные нефтяные запасы в Венесуэле, располагают большим объёмом, который могут направить на мировые рынки", - цитирует депутата издание "Подъем". Он предложил рассматривать ситуацию комплексно: перукрепление рубля может негативно сказаться на экономике, учитывая, что бюджет был сверстан до вхождения в период высокой турбулентности.