Убытки "Распадской" за год составили 53 миллиарда рублей на фоне угольного кризиса

Одно из крупнейших в России угольных предприятий – ПАО "Распадская" – несет убытки в 53 млрд руб. по итогам 2025 года. Годом ранее компания показала убыток в 11,7 млрд руб., говорится в годовом отчете компании. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за минувший год.

Выручка "Распадской" сократилась на 26% за год – до 119,2 млрд руб. На ситуацию повлияли мировые цены на коксующийся уголь. Валовая прибыль снизилась на 74%.

При этом объем добычи угля почти не изменился и составил 18,5 млн тонн, объем продаж увеличился за год на 7%. Рост обеспечили продажи в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и предприятиям "Евраза".

В компании отмечают, что предпосылок для изменения ситуации на рынке не видно.