Пропавших на плато Кваркуш туристов из Уфы в Прикамье нашел депутат-волонтер из Ханты-Мансийска

Пропавших на плато Кваркуш туристов из Уфы в Прикамье нашел депутат-волонтер из Ханты-Мансийска Андрей Корепанов, сообщает Properm.

По словам Корепанова, туристов нашли в районе горы Гроб. Они разбили палатку над надувом и легли спать на спальники. Когда добрались до них, двое еще были живы. Им дали теплого питья, один сразу после этого умер. Второй, 67-летний мужчина, был в сознании, но не мог двигаться — его эвакуировали вертолетом. Выжившего туриста зовут Сергей Яковлев.

"Еще двоих нашли чуть позже — возле горы Вогульский камень, у избы. К сожалению, слишком поздно", - отметил депутат.

Из пятерых туристов выжил только один. Четверо погибли. Поисковая операция завершена. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.