Стали сложнее. Учитель оценил новые задания по ОГЭ

В конце февраля 2026 года был опубликован открытый банк заданий ОГЭ, который в этом году будут сдавать выпускники 9 классов. Учитель информатики Михаил Богданов считает, что он стал заметно сложнее.

Если раньше ОГЭ был очень простым и намного проще ЕГЭ, то теперь это не так. Например, по информатике появилось много новых заданий, в том числе довольно сложные. Некоторые "переползли" в ОГЭ из ЕГЭ.

"Могу сказать честно: сейчас я лично уже не сдюживаю подготовку ребят на высокий балл ЕГЭ - мне самому уже требуется существенное повышение квалификации, потому, что почти все задания ЕГЭ по информатике стали решаться с помощью программирования (аналитический метод решения просто не поможет в них), причем половина заданий - на достаточно хорошее знание языка и смычку знаний по информатике с математикой профильного уровня", - написал учитель.

Он не исключает, что власти специально усложняют ОГЭ, чтобы повысить порог прохождения в 10 класс и увеличить долю тех, кто пойдет в колледжи.

После 9 класса сдаются два обязательных ОГЭ - русский и математика, а также два по выбору. С прошлого года в виде эксперимента в некоторых регионах тем, кто собирается в колледж, можно сдавать только обязательные экзамены. А двоечникам, вообще не сдавшим ОГЭ хотя бы на минимальные баллы, открыта дорога в колледжи на рабочие специальности. Такой закон был принят в конце 2025 года для стимулирования ухода в рабочие профессии.