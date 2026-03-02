В пяти районах Челябинска изменится цвет воды

В различных районах Челябинска поменяет цвет вода, которая течёт из кранов.

Первые в этом году испытания инженерных коммуникаций пройдут 3 и 4 марта. В воду добавят добавит ярко-зеленый органический краситель для диагностики мест утечки и неисправностей.

Изменения коснутся жителей Калининского, Курчатовского района, Тракторозаводского, Центрального и Металлургического районов. Краситель безопасен для жизни и здоровья людей. Он соответствует санитарным нормам, но окрашенную воду нельзя использовать в бытовых нуждах, сообщает мэрия Челябинска.