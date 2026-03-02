40-летнюю екатеринбурженку будут судить за контрабанду лесоматериалов на 21 миллион рублей

В Екатеринбурге перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в контрабанде лесоматериалов на сумму более 21,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2023 года по май 2024 года, работая руководителем организации, обвиняемая незаконно переместила через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС более 1,8 тыс. куб. метров лесоматериалов хвойных пород стоимостью свыше 21,1 млн рублей. Таможенникам она передавала декларации и товаросопроводительные документы с недостоверной информацией о происхождении и характеристиках экспортируемых ресурсов.

Свердловчанку обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Уголовное дело уже направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.