В Иране заявили об ударах по ядерному объекту в Натанзе

В ходе ударов США и Израиля по Ирану был атакован ядерный объект в Натанзе, заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи.

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало сведений о попадании снарядов по атомным объектам в Иране, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Пока у нас нет признаков, что какие-либо из них, включая Бушерскую АЭС, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного цикла были повреждены или попали под атаки", - цитирует Гросси ТАСС.

Натанзский ядерный комплекс — один из ядерных объектов в Иране, построенный недалеко от Натанза для обогащения урана. Этот центр является частью ядерной программы Ирана.

В июне 2025 года бомбардировщики США атаковали три ядерных объекта Ирана - в Исфахане, Натанзе и Фордо. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана в Иране. При этом американская разведка сочла, что удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.