02 Марта 2026
Туризм В России
Фото: Накануне.RU

В России будут оценивать баллами национальные туристические маршруты

В России будет введена оценочная система для национальных туристических маршрутов. Соответствующий проект приказа разработан Минэкономразвития.
Читайте также:

Национальные туристические маршруты — это утвержденные на федеральном уровне туристические программы. Они имеют общий бренд, концепцию и инфраструктуру. Цель таких маршрутов — стимулировать внутренний туризм. Для обустройства маршрутов предусмотрена единая федеральная субсидия в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В 2025 году на эти цели было выделено 27 миллиардов рублей.

Главным критерием станет сезонность. Круглогодичные маршруты получат два балла, сезонные — только один. Значимость маршрута — это наиболее гибкий критерий, за него можно получить до восьми баллов. Три балла будут начислять за наличие объектов Всемирного наследия. По одному баллу дают за объекты народных промыслов, природные красоты или иные культурные или исторические ценности. Также оцениваются узнаваемость, согласованность и перспективность. Максимальная оценка для национального маршрута составит 20 баллов.

В конце 2024 года в России было 56 национальных туристических маршрутов в более чем 50 регионах, заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Согласно данным АТОР, самыми популярными у организованных туристов стали маршруты "Гранд тур "Вся Карелия", а также "Истории и тайны средневекового Выборга", "Жигулевские выходные", "Здравствуй, Алтай" и "Архангельск — здесь начинается Арктика".

