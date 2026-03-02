Трое полицейских погибли от дистанционной детонации взрывных устройств в Москве

Трое полицейских в Москве погибли от дистанционной детонации взрывных устройств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

"На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции", - написала Волк. Она добавила, что в обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов.

Напомним, в ночь на 24 февраля к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в служебном автомобиле и патрулировавшим площадь Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего "произошла детонация неизвестного устройства". В результате взрыва один сотрудник ДПС и сам преступник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских госпитализированы.