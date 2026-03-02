В Каменске-Уральском задержали беглеца, объявленного в федеральный розыск

В Каменске-Уральском задержали беглеца, объявленного в федеральный розыск. Ранее он был приговорен к условному сроку, однако теперь наказание заменено на реальное лишение свободы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, гражданин Щ. из Красноярска был осужден по ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно. Щ. был обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, однако систематически игнорировал это требование, а потом и вовсе перестал отмечаться, скрывшись от контроля УИИ.



В соответствии со ст. 74 УК РФ суд заменил условный срок реальным лишением свободы, после чего мужчину объявили в федеральный розыск.

Оперативники свердловского ГУФСИН совместно с коллегами из Красноярского края выяснили, что беглец может скрываться в одной из квартир в Каменске-Уральском. По указанному адресу Щ. был задержан - в тот момент он смотрел по телевизору криминальную хронику.

В настоящее время гражданин Щ. находится под стражей. В ближайшее время его этапируют в исправительное учреждение для отбывания наказания, назначенного судом.