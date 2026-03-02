SNN: американские военные объекты в Ираке и Бахрейне атакованы ракетами и БПЛА

Телеканал SNN сообщил о мощных ударах по американским военным и дипломатическим объектам в Ираке и Бахрейне. Нападавшие серьезно разрушили здания и технику. Эти атаки стали частью военной операции "Правдивое обещание-4". В ходе нее неизвестные скоординированно применили ракеты и беспилотники большой дальности против сил США и их союзников, пишут "Известия".

В Бахрейне две баллистические ракеты поразили американскую военную базу. По предварительной информации, ранения получили более 560 военнослужащих США, есть погибшие. В это же время иракское сопротивление направило дроны на здание консульства США.

В Эрбиле сохраняется опасная обстановка. В городе постоянно звучат сирены воздушной тревоги, а расчеты ПВО пытаются сбивать воздушные цели.

Ранее Иран атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Саудовской Аравии с помощью беспилотников Shahed-136, из-за чего на объекте вспыхнул пожар и была временно приостановлена работа.