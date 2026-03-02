02 Марта 2026
в россии
Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

На Урале задержали "джентльменов удачи" из Татарстана, похитивших деньги у многодетной матери

Двое жителей Татарстана обвиняются в мошенничестве в отношении многодетной матери из Свердловской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Как сообщили Накануне.RU в свердловском управлении СКР, обвинение предъявлено двум жителям республики в возрасте 16 и 25 лет. По версии следствия, вечером 25 февраля они похитили деньги у многодетной жительницы уральского города Ирбит, которую предварительно ввели в заблуждение по телефону.

За деньгами прибыл один из обвиняемых, который представился вымышленным именем и заявил, что он якобы является менеджером по денежной логистике одного из крупных финансово-кредитных учреждений. После этого аферист взял у женщины деньги и сел в машину, за рулем которой был его сообщник. Похищенным они собирались распорядиться по своему усмотрению, но сделать этого не успели, так как были задержаны.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали фигурантов в Екатеринбурге, когда они находились на улице.

"В дальнейшем в номере отеля, где расположились два этих юных "джентльмена удачи", сыщиками обнаружены и изъяты денежные средства – несколько пачек, состоящих преимущественно из пятитысячных купюр. Старший из задержанных работал грузчиком в одном из ООО и проживал в Казани. Младший официально нигде трудоустроен не был, обитал в одном из сельских поселений республики Татарстан. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают криминальные связи молодых людей, а также иные возможные эпизоды их противоправной деятельности", - отметил полковник Горелых.

Оба задержанных по решению суда заключены под стражу. Сейчас проводится расследование.

Теги: мошенники, Татарстан, полиция, дело, СК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

