Мир в огне: спикер Госдумы спрогнозировал исход глобального противостояния

Мир вступил в эпоху глобальной нестабильности и вооруженных конфликтов. Справиться с этими вызовами смогут только страны со сплоченным обществом. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая действия США и Израиля против Ирана.

Политик уверен, что человечество переживает период глубокого кризиса и острых противоречий. По его словам, успешно пройти этот этап смогут лишь те государства, где люди едины и готовы защищать независимость своей страны.

Володин отметил, что сегодня Россия проходит серьезную проверку на прочность. При этом каждая новая угроза только закаляет страну и делает ее сильнее.

Парламентарий подчеркнул: устойчивость России обеспечивают не запасы нефти и газа, которые есть и у многих зависимых стран. Главным преимуществом государства спикер назвал президента Владимира Путина и высокий уровень доверия граждан к лидеру страны.

Как сообщалось, президент России обсудил с Советом Безопасности резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке, вызванное масштабной атакой США и Израиля на военные и государственные объекты Ирана.