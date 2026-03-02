Минфин предложил освободить от НДС общепит с 1 апреля и до конца года

Минфин России предложил смягчить переход на НДС в 22% для малого и среднего бизнеса, соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложено внести правительству. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

Так, предприятия общепита предлагается освободить от НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 года при соблюдении ряда требований. "Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону", - сообщили в Минфине.

Для тех, кто утратил право на применение ПСН, "предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН".

Бизнесу на "упрощенке" который с 2026 года стал плательщиком НДС, "будет предоставлено право уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты в период, когда он еще не был плательщиком НДС".

Еще одно послабление касается выбора системы налогообложения: "Если по итогам 2025 года доходы предпринимателя, совмещавшего ПСН с общей системой налогообложения, превысили 20 млн руб., он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив об этом налоговую не позднее 25 апреля 2026 года. Индивидуальные предприниматели, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года".