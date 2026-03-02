Газ в Европе подорожал на 20% на фоне начала войны США и Израиля с Ираном

Европейский энергетический рынок отреагировал резким ростом цен на природный газ. На лондонской бирже ICE котировки взлетели на 20% сразу после начала полномасштабной войны США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС.

Сейчас апрельские контракты на хабе TTF в Нидерландах стоят около 470 долларов за тысячу кубометров (38,67 евро за МВт·ч). Это самый высокий уровень цен с конца января. Ранее эксперты предупреждали, что конфликт может привести к блокировке Ормузского пролива.

В преддверии ударов по Ирану сообщалось, что США стянули на Ближний Восток рекордное с 2003 года количество авиации, флота и систем ПВО.