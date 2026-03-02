В Саудовской Аравии атакован один из крупнейших НПЗ в мире

Иран нанес удар по одному из крупнейших НПЗ в мире — огромный столб дыма поднимается с территории завода компании Aramco в Саудовской Аравии.

Его работа приостановлена ​​в рамках меры предосторожности, передает Reuters со ссылкой на источник.

Как сообщают иранские издания, удары по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Таннуре были нанесены беспилотниками Shahed-136.

Город Рас-Таннура является важнейшим нефтяным портом и конечным пунктом нефтепроводов, перекачивающих нефть, добытую на месторождениях Персидского залива.