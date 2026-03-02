В Москве скончался бизнесмен Умар Джабраилов

67-летний бизнесмен и экс-сенатор РФ Умар Джабраилов скончался в Москве. По данным СМИ и Telegram-каналов, он предпринял попытку покончить с собой в одной из столичных гостиниц. В тяжелом состоянии Джабраилова доставили в больницу, но спасти не смогли. Mash сообщает, что Джабраилов уже совершал подобную попытку в 2020 году. Что стало причиной его действий – неизвестно.

Baza сообщает, что рядом с Джабраиловым находился пистолет.

Джабраилов сочетал государственные должности с бизнесом. В Совете Федерации представлял Чеченскую Республику, входил в состав комитета СФ по международным делам, входил в состав российской делегации в ПАСЕ.

Являлся членом "Единой России", но в 2017 году был исключен из нее за хулиганство в столичном отеле Four Seasons (устроил стрельбу, позднее в номере Джабраилова нашли следы от выстрелов и белый порошок).