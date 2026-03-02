Доля бесперспективных банковских долгов в продаваемых коллекторам портфелях составила треть

Бесперспективные к взысканию банковские долги в продаваемых коллекторам портфелях составляют около трети, за год их число сократилось с 33% до 31%, передают "Ведомости" со ссылкой на данные коллекторского агентства ПКБ. В 2021 году доля таких кредитов составляла 23%, в 2023 году – уже 27%, пик в 33% пришелся на 2024-й год.

К бесперспективным долгам относят займы граждан на любой стадии банкротства, со средним чеком менее 3 тыс. руб., а также кредиты умерших заемщиков, в случаях отсутствия документов, с истечением срока предъявления и т.д.

По данным ЦБ, к началу 2026 года доля проблемных потребительских кредитов в портфеле банков составляла 13% (9% на начало 2025 года). В денежном выражении проблемные кредиты физлиц составили 1,7 трлн руб.