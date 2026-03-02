СМИ: Николаю Коляде диагностировали пневмонию

Стала известная предварительная причина смерти уральского драматурга Николая Коляды, скончавшегося накануне.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник, перед смертью режиссеру якобы диагностировали пневмонию. Сегодня ночью, в 02.45 у него остановилось сердце и, несмотря на усилия врачей, которые полчаса реанимировали пациента, он все же скончался. По предварительным данным, причиной тому стал септический шок. Все это время Коляда находился в реанимации ГКБ №1.

Ранее свои соболезнования уже принес свердловский губернатор Денис Паслер. На странице "Коляда-Театра" в соцсети поклонники творчества также оставляют слова соболезнования.

Позднее в "Коляда-Театре" выступили с заявлением, объявив, что все заявленные в репертуаре спектакли состоятся по расписанию. Уже сегодня вечером запланирована премьера спектакля "Орфей спускается в ад".