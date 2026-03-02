Израиль начал наступательную операцию против "Хезболлах" в Ливане

Израильская армия начала наступательные действия против военных формирований шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир на совещании с военными.

"Мы не просто обороняемся. Теперь мы хотим перейти в наступление", - приводит его слова ТАСС.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность за него взяла на себя "Хезболлах", заявив о нанесении удара по израильской базе ПРО в окрестностях Хайфы. Ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Телеканал Al Hadath сообщил, что глава парламентского блока движения "Хезболлах" Мохаммед Раад погиб в результате ударов израильских военных.