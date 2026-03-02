Турция частично закрыла границу с Ираном для частных лиц

Власти Турции ограничили работу трех пропускных пунктов на границе с Ираном из-за обострения геополитической обстановки, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Ограничения ввели в провинциях Ван, Хаккяри и Агры. Теперь через эти КПП нельзя ездить в короткие частные поездки на один день.

При этом грузовики ездят через границу как обычно - логистику запрет не затронул. Министр также уточнил правила для людей: Иран свободно впускает своих граждан, возвращающихся из Турции. А турецкая сторона принимает своих граждан и иностранцев, которые едут со стороны Ирана.

Ранее в результате масштабной атаки Израиля и США по 24 регионам страны погиб 201 человек и 747 получили ранения. Израильская армия назвала этот вылет крупнейшим в своей истории, задействовав более 200 самолетов для уничтожения иранских систем ПВО и ракетных площадок в рамках нового этапа военной операции.