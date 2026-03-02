В уральском поселке Исеть появился новый зал для занятий самбо

На Среднем Урале в поселке Исеть (Верхнепышминский ГО) при поддержке проекта "Выбор сильных" появился новый зал для занятий самбо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе проекта, новый физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках народной программы "Единой России". Комплекс возведен по проекту ФОКа "Кедр", который успешно функционирует в поселке Кедровое. Внутри обустроены три зала: один универсальный, а также два специализированных для занятий силовыми видами спорта и борьбой.

Инфраструктура ФОКа продумана до мелочей: предусмотрены раздевалки и душевые, оборудована зона для хранения спортивного инвентаря. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан: для них созданы отдельные раздевалки и туалетные комнаты, установлен лифт.

На всех этапах строительство ФОКа проводилось под контролем депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Свалова и главы ГО Верхняя Пышма Ивана Зернова.

"На одном из мониторингов координатор проекта "Выбор сильных" в регионе Алексей Свалов предложил оборудовать в ФОКе "Исеть" борцовский зал. Самбо всегда был опорным видом спорта для нашего города, благодаря которому Верхнюю Пышму знают далеко за пределами Свердловской области. Поэтому мы с удовольствием поддержали предложение Алексея Германовича открыть зал самбо", - рассказал Иван Зернов.

Директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский считает, что с таких важных открытий и начинается Родина: "Я вот подумал, а с чего начинается Родина? А Родина начинается как раз вот с таких хороших дел, хороших впечатлений, добрых отношений и понимания того, что наша молодежь в надежных руках".

Тимур Галлямов, двукратный чемпион мира по самбо, который приехал на открытие в качестве приглашенного гостя, рассказал, что юным самбистам очень повезло с тренером.

"Алексей Клюкин – мастер международного класса по самбо. Это человек с огромным опытом и любовью к своему делу. Ранее он работал в школе №25 и сегодня на открытии его воспитанники выступили с показательными выступлениями. Это просто загляденье!", - отметил он.

"Я благодарен проекту "Выбор сильных" за возможность развивать самбо и проект "Самбо в школу!" в поселке Исеть. Уверен, успехи моих воспитанников не заставят себя долго ждать", - сказал директор ФОК Исеть Алексей Клюкин.

На открытии ФОКа присутствовал ветеран СВО Амир Мурзаханов.

"В залах самбо, когда ребята делают захваты и броски, помогают товарищу подняться, учатся взаимоуважению, формируется личность благородного русского воина", - уверен он.

Поздравить с открытием жителей поселка Исеть приехал двукратный чемпион мира по самбо Станислав Скрябин. Он раздал ребятам автографы и поделился впечатлениями об увиденном.

"Я родился в небольшом городе Прокопьевске. Немного грустно, что у нас не было таких спортивных центров и залов. Уверен, они должны открыться во всех городах и поселках", - заявил спортсмен.

Алексей Свалов, координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области, отметил, что строительство ФОКа и открытие секции самбо стали возможными благодаря командной работе.

"В рамках проекта "Выбор сильных" мы приобрели борцовский ковер. Зал в ФОКе стационарный, еще до открытия в секцию записалось 20 ребят. Тренировать их будет обладатель Кубка России и Мира по самбо Алексей Клюкин. Он же и возглавит физкультурно-оздоровительный комплекс. Уважаемые взрослые, приводите детей в секции. Спорт, в первую очередь, формирует характер", - призвал Алексей Свалов.