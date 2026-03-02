Компания выплатила 300 тысяч жителю Березовского, пострадавшему в ДТП по вине их сотрудника

Суд обязал уральскую компанию ООО "БизнесТрейд" выплатить жителю Березовского компенсацию морального вреда за ДТП, произошедшее по вине их сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года около 02.30 на автодороге в обход города Верхняя Пышма. Управляя служебным автомобилем "JAG", водитель наехал на 18-летнего пешехода, который шел по дороге без светоотражающих элементов. Как установила экспертиза, у водителя не было технической возможности предотвратить столкновение, так как видимость пешехода в темноте составляла менее 18 м., в то время как остановочный путь автомобиля превышал 66 м.

Пешеход получил множественные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью и был доставлен в больницу в состоянии комы.

Только после лечения парень обратился в Березовский городской суд и потребовал с компании компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Он также просил взыскать расходы по оплате услуг представителя – 50 тыс. рублей и 3 тыс. рублей госпошлины. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ответчик не согласился и обжаловал решение в Свердловском областном суде. Представитель компании заявил, что пешеход сам проявил неосторожность и нарушил ПДД, в связи с чем просил снизить сумму компенсации. Изучив материалы дела, заключения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, а также схему ДТП и постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя, судебная коллегия согласилась с доводами апеллянта признав вину в ДТП, в том числе, и за пешеходом.

Принимая во внимание отсутствие вины водителя, грубую неосторожность пострадавшего, а также – с одной стороны тяжесть полученных им травм и перенесенные страдания, с другой – требования разумности и справедливости, Свердловский областной суд снизил размер компенсации морального вреда до 300 тыс. рублей. В остальной части решение Березовского городского суда оставлено без изменения и уже вступило в законную силу.