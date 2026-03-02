В Челябинске руководителю подрядчика мэрии вменили хищение 250 миллионов

В Челябинске задержан директор ООО "Монтажник" Денис Кривцов. Ему вменили по хищении более 250 млн руб. из федерального бюджета.

По версии следствия, руководство ООО "Монтажник" и пока неизвестные сотрудники мэрии Челябинска и правительства региона похитили деньги. Ранее их выделили на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода в региональном центре.

Возбуждено уголовное дело, сообщил источник "Ъ – Южный Урал".