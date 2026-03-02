Отели в Эмиратах выставляют туристов на улицу на фоне воздушной опасности

Власти Дубая рекомендовали отелям продлить проживание для туристов, у которых из-за военных действий отменены рейсы. Отельеры получили письмо от Департамента экономики и туризма эмирата с призывом поддержать туристов, пострадавших от задержек рейсов.

Отелям рекомендовано продлить проживание на тех же условиях, которые были в первоначальном бронировании. Если турист не может оплатить проживание, администрация отеля должна оперативно передать информацию Департаменту, который уже будет решать ситуацию, пишет АТОР – Ассоциация туроператоров России.

Между тем, в реальности ситуация совсем другая. Shot сообщает, что многие туристы оказались на улице, хотя в регионе действует воздушная опасность. Такие отели как Radisson Blu Resort Fujairah в городе Дибба-эль-Фуджайра эмирата Эль-Фуджайра выставляют гостей на улицу. В Дубае туристы, оказавшиеся в непростой ситуации, вынуждены с детьми ночевать на парковках для автомобилей, поскольку оставаться на улице не безопасно.