У США и Израиля нет стратегии по Ирану - экс-премьер Израиля

Если США и Израиль рассчитывали, что в результате ударов по Ирану и убийству многих иранских высокопоставленных лиц там произойдет переворот, то они просчитались. Похоже, что их план опирается больше на оптимизм, а не на продуманную стратегию. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вовлек американского президента Дональда Трампа в войну по смене власти в Иране, считает бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт.

Как пишет Politico, стратегия сокрушения врага превосходящими силами и надежды на смену политического режима имеет плохую историю. Нетаньяху уверен, что убийство аятоллы Али Хаменеи сократит сроки военной агрессии, но это аукнется США в будущем. Кроме того, в данный момент политическая и военная структура Ирана демонстрирует устойчивость.

Ранее советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк заявил, что главной целью военного конфликта с Ираном является достижение "победы". Для Израиля это значит устранение угрозы, исходящей от иранского руководства. Израиль заинтересован в сильном ослаблении Ирана или установлении там проамериканского марионеточного режима. Нетаньяху и произраильское лобби месяцами призывало Трампа начать войну против Ирана, чтобы обезглавить его руководство, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Трамп в конечном итоге поддался, но это может иметь для него в долгосрочной перспективе негативные последствия.