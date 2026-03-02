Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск возросло до пяти

Пять человек пострадали в Новороссийске в результате ночной атаки БПЛА, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации", - написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для жителей Восточного внутригородского района развернули два пункта временного размещения.

По данным Минобороны, за ночь средствами ПВО были уничтожены 172 украинских беспилотника, 66 из них - над Краснодарским краем.