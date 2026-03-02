Отношение американцев к Израилю сильно охладело

Согласно опросу Gallup, отношение американцев к своему давнему союзнику — Израилю существенно изменилось. Сейчас 41% граждан США симпатизируют палестинцам, тогда как Израиль поддерживает лишь 36%. Такого не было никогда.

Данный результат был получен еще накануне нападения США и Израиля на Иран. На протяжении многих лет, начиная как минимум с 2001 года, американцы сильнее выражали симпатию к Израилю, чем к Палестине. Этот разрыв достиг максимума в 2013 году, когда 64% американцев заявили о своей поддержке Израиля, в то время как только 12% - Палестины. Но в конце 2010-х начались сдвиги, которые, не исключено, являются тектоническими.

Особенно перелом заметен среди молодежи. Если среди американцев старше 55 лет 49% за Израиль, а 31% — за Палестину, то в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — Израилю.

"При этом в правящем классе США настроения другие: практически весь он стоит на стороне Израиля. Это связано как с политической традицией, так и с сильным влиянием Израиля в Вашингтоне и с большой зависимостью американских политиков от произраильского лобби", - пишет сенатор РФ Алексей Пушков.

Критики в США и других странах говорят, что президент Дональд Трамп фактически стал рабом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Американская мечта" имеет общую черту с религией иудаизма — идею избранности. Некоторые эксперты считают американский протестантизм "иудаизированным христианством".