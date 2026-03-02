В Мегионе поймали рысь, которая бродила по городу несколько дней

В Мегионе поймали рысь, которая бродила по городу несколько дней, сообщает Neft.

Дикого зверя, которого видели у детского сада на прошлой неделе, выслеживали спасатели управления гражданской защиты населения и полиция. В выходные рысь удалось отловить. На время ее поместили в клетку. Сейчас власти решают судьбу животного.

Присоединиться к принятию решения призвали и самих горожан. Большинство мегионцев выступили за то, чтобы отпустить зверя в лес. Также властям предложили создать в городе зоопарк и поселить рысь туда.