В Челябинске завоют сирены

В столице Южного Урала проверят работу систем оповещения. Это случится 4 марта.

Электросирены и громкоговорители будут работать c 10.35 до 10.45 и с 11.20 до 11.35. По правилам, услышав такие звуки, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий.

Однако в указанные дату и время будет проверка систем, поэтому следует отнестись к ситуации спокойно и помнить, что происходящее – тренировка, сообщает мэрия Челябинска.