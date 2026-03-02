В Челябинске арестован один из организаторов преступного сообщества "Махонинские"

В Челябинске арестовали одного из организаторов преступного сообщества "Махонинские" Андрея Махонина.

Центральный райсуд Челябинска арестовал Махонина на два месяца, сообщает управление СКР по Челябинской области.

Следствием установлено, что братьями Махониными создано преступное сообщество в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в большинстве своем направленных на хищение имущества жителей региона. К совершению отдельных преступлений было привлечено действующее должностное лицо органов внутренних дел. 59-летнему Андрею Махонину предъявлено обвинение. Второй организатор - 64-летний Александр Махонин был задержан в октябре 2025 г., ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения.