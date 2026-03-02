СКР на транспорте полагает, что к сходу вагонов в Прикамье привело ненадлежащее состояние путей

В качестве причин схода 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда рассматривается версия о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Напомним, сегодня ночью на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги сошли с рельсов вагоны и локомотив.

Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива. Пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации схода подняты восстановительные поезда.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что по факту схода грузовых вагонов организована проверка. Сообщается, что вагоны были гружены зерном. В результате происшествия никто не пострадал.